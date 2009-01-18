Модуль для DLE

Нужен модуль для дле 7.5

Который будет после того как изображение в новостях добавляеш, модуль берет и загружает на FTP(другой сервер) картинку, и указывает в новости ссылку на картинку!

Вроде все просто!

Есть люди с которыми можно договориться???

Пишите в icq 366947794