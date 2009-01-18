Модуль для DLE

Шаблон номер 21012 вместо лого 'креста' вставить 'голубя' с крыльями. сайт позиционируется как сайт-визитка с небольшим каталогом. разделы перевести на русский язык аля стандартный набор разделов. О нас, Продукция, Контакты.... после редактирования залить на бесплатный хостинг. адрес и все ...
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Нужен модуль для дле 7.5
Который будет после того как изображение в новостях добавляеш, модуль берет и загружает на FTP(другой сервер) картинку, и указывает в новости ссылку на картинку!
Вроде все просто!
Есть люди с которыми можно договориться???
Пишите в icq 366947794
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