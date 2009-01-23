Требуется создать клон сайта с другим дизайном

Есть сайт (www.svoiprepod.ru, тут статичные страницы, раздел "готовые" - база данных берется с gotovoe.ru но с изменением цены).

нужно сделать такой же сайт (дизайн в наличии). То есть сверстать, подключить бд так же, как оно реализовано на www.svoiprepod.ru.

то есть полный клон, но с другим дизайном

п.с. вебстудиям, спецам без портфолио и опыта - не предлагать.

обязательна постоянная связь (мыло, ася).

при хорошем результате- сотрудничество по другим проектам (более 20 сайтов), в основном требуется программинг.