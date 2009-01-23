Требуется создать клон сайта с другим дизайном

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок243 просмотра
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Есть сайт (www.svoiprepod.ru, тут статичные страницы, раздел "готовые" - база данных берется с gotovoe.ru но с изменением цены).

нужно сделать такой же сайт (дизайн в наличии). То есть сверстать, подключить бд так же, как оно реализовано на www.svoiprepod.ru.

то есть полный клон, но с другим дизайном

п.с. вебстудиям, спецам без портфолио и опыта - не предлагать.

обязательна постоянная связь (мыло, ася).

при хорошем результате- сотрудничество по другим проектам (более 20 сайтов), в основном требуется программинг.

15 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alexbridge
Александр 
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
Не пожалела о своем выборе. Ответственный специалист, быстро всё сделал, даже больше, чем требовалось. Обязательно продолжим сотрудничество
Спасибо Заказчику. Все порядочно просто супер
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