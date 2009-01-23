Требуется создать клон сайта с другим дизайном

Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт (www.svoiprepod.ru, тут статичные страницы, раздел "готовые" - база данных берется с gotovoe.ru но с изменением цены).
нужно сделать такой же сайт (дизайн в наличии). То есть сверстать, подключить бд так же, как оно реализовано на www.svoiprepod.ru.
то есть полный клон, но с другим дизайном
п.с. вебстудиям, спецам без портфолио и опыта - не предлагать.
обязательна постоянная связь (мыло, ася).
при хорошем результате- сотрудничество по другим проектам (более 20 сайтов), в основном требуется программинг.
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