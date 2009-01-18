Листаем страницы на Flash

Необходимо сделать 2 листалки на флеше.

1. Аналог 90% http://www.wobook.com/

(Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.)

2. Как основа http://www.wobook.com/

Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, необходимо перетаскивать ее, хватая курсором.

Для 1 и 2:

Страницы рисовать не нужно, только движок. Страницы будут .jpg или .pdf

Обязательно: увеличение как в примере, подгрузка страниц.

Сориентируйте пожалуйста по стоимости.

PS

Пожалуйста отвечайте, если сможете реализовать поставленную задачу.