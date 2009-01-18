Доработать сайт

Нужен модуль для дле 7.5 Который будет после того как изображение в новостях добавляеш, модуль берет и загружает на FTP(другой сервер) картинку, и указывает в новости ссылку на картинку! Вроде все просто! Есть люди с которыми можно договориться??? Пишите ...