С нуля создать движок для обменника валют.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать админ часть обменника е-валют.

В данном проекте должны наличиствовать следующие ф-ции 1) автоматический обмен вебмани между собой, а также с рядом других платежных систем 2) ввод вывод ел валют 3) магазин пин кодов мобильных операторов 4) партнерская программа. Примером работы которая импонирует может быть проект webtransfer точка ru.

В предложении оставляйте ориентировучную стоимость работ и время их исполнения. В приват просьба не писать. Более подробно тз будет обговорено с выбраным заказчиком. Спасибо.

15 лет назад
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется создать клон сайта с другим дизайном

    $100

    Есть сайт (www.svoiprepod.ru, тут статичные страницы, раздел "готовые" - база данных берется с gotovoe.ru но с изменением цены). нужно сделать такой же сайт (дизайн в наличии). То есть сверстать, подключить бд так же, как оно реализовано ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Листаем страницы на Flash

    Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка php-скриптов

    Имеется сайт http://small-icons.com. На нем сделаны поиск и корзина покупок. Поиск сделан с использованием xml-файла. Базы данных не используются. Поиск и корзина по отдельности работают. Нужно, чтобы результаты поиска можно было добавлять в корзину.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • HTML+Javascript форма предварительной записи

    $50

    Есть организация, оказывающая услуги населению по предварительной записи. Например, стоматология. Обычно клиент звонит по телефону и говорит, что он хочет записаться на прием, а администратор его записывает. Потом клиент приходит в назначенное время и получает ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • FLV player маленькая доработка

    Привет. Есть FLV плеер (самый обычный, их валом в Инете на всех сайтах где видео онлайн можно смотреть), так вот нада доработать, так что б внизу и вверху были черные полоски (типа как на широкоэкранном ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавление в Shop-Script защиты от спама

    Необходимо добавить в магазин на базе скрипта SHOP-SCRIPT защиту от спама в форму обсуждения товара. Наиболее предпочтителен вариант с капчей в виде: "Введите ответ на: 2+2х2" Работа без предоплаты. Оплата в WMZ по факту демонстрации вашего метода ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль для DLE

    Нужен модуль для дле 7.5 Который будет после того как изображение в новостях добавляеш, модуль берет и загружает на FTP(другой сервер) картинку, и указывает в новости ссылку на картинку! Вроде все просто! Есть люди с которыми можно договориться??? Пишите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать сайт

    $150

    Здравствуйте,есть сайт www (asyl) kz У Необходимо данный сайт поставить на Другую CMS (Сейчас стоит на очень не удобной) Плюс: 1,Разработать два вида авторизайии: платная и бесплатная.(например сделать что-то вроде (researh.asyl.kz) - там будет хранится новости аналитеке, которые в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить шаблон ТМ или сделать подобное

    Шаблон номер 21012 вместо лого 'креста' вставить 'голубя' с крыльями. сайт позиционируется как сайт-визитка с небольшим каталогом. разделы перевести на русский язык аля стандартный набор разделов. О нас, Продукция, Контакты.... после редактирования залить на бесплатный хостинг. адрес и все ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад