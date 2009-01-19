С нуля создать движок для обменника валют.

Написать админ часть обменника е-валют.

В данном проекте должны наличиствовать следующие ф-ции 1) автоматический обмен вебмани между собой, а также с рядом других платежных систем 2) ввод вывод ел валют 3) магазин пин кодов мобильных операторов 4) партнерская программа. Примером работы которая импонирует может быть проект webtransfer точка ru.

В предложении оставляйте ориентировучную стоимость работ и время их исполнения. В приват просьба не писать. Более подробно тз будет обговорено с выбраным заказчиком. Спасибо.