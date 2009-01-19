Программа должна упростить работу по актуализации цен на товары в каталогах (либо другой информации). На Листе 1 в экселе будет таблица товаров выгруженная из 1С с допустим с новыми ценами. На Листе 2 будет отображаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт для DLE
Задачи скрипта:
-есть допустим сайт http://myname.ru , хочу что бы была локализация, то есть перевод автоматический под укр, инглисш, спаин, французкий
То есть по ИД определяется и переносит клиента(пользователя) на нужный язык
-для этого нужно, что бы любая новость переводилась на разные языки и была доступна к примеру на папке http://myname.ru/eng и т.п.
Прошу стучать в асю, только там мы сможем решить этот вопрос, не стоит мне писать сдесь, Ваше портфилио мне не интересно, мне интересна Ваша работа!
ася 178885687
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