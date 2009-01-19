Требуется скрипт для DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Требуется скрипт для DLE

Задачи скрипта:

-есть допустим сайт http://myname.ru , хочу что бы была локализация, то есть перевод автоматический под укр, инглисш, спаин, французкий

То есть по ИД определяется и переносит клиента(пользователя) на нужный язык

-для этого нужно, что бы любая новость переводилась на разные языки и была доступна к примеру на папке http://myname.ru/eng и т.п.

Прошу стучать в асю, только там мы сможем решить этот вопрос, не стоит мне писать сдесь, Ваше портфилио мне не интересно, мне интересна Ваша работа!

ася 178885687

15 лет назад
weblife
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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