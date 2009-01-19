Требуется скрипт для DLE

Задачи скрипта:

-есть допустим сайт http://myname.ru , хочу что бы была локализация, то есть перевод автоматический под укр, инглисш, спаин, французкий

То есть по ИД определяется и переносит клиента(пользователя) на нужный язык

-для этого нужно, что бы любая новость переводилась на разные языки и была доступна к примеру на папке http://myname.ru/eng и т.п.

Прошу стучать в асю, только там мы сможем решить этот вопрос, не стоит мне писать сдесь, Ваше портфилио мне не интересно, мне интересна Ваша работа!

ася 178885687