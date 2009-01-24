VBA скрипт для Excel

$100
Веб-программированиеЗавершен19 заявок422 просмотра
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Программа должна упростить работу по актуализации цен на товары в каталогах (либо другой информации). На Листе 1 в экселе будет таблица товаров выгруженная из 1С с допустим с новыми ценами. На Листе 2 будет отображаться действующий каталог со старыми ценами. Результатом работы программы должен быть каталог товаров на Листе 2 с обновленными ценами из Листа 1.

1. Информация на листах будет представлена в виде таблиц.

2. Ключевые данные будут указываться вручную. При запуске скрипта, программа запросит указать ключевые столбцы на Листе 1 и Листе 2 - это столбцы по которым программа будет искать одинаковые товары на Листах 1 и 2. Далее программа должна запросить какое поле Листа 2 следует актуализировать, а также из какого поля на Листе 1 следует брать данные для замены.

3. При поиске одинаковых строк совпадение должно быть только по КЛЮЧЕВЫМ ПОЛЯМ и полным. Т.е. программа берет значение из первой строки ключевого столбца на Листе 1 и ищет точно такое же на Листе 2 в указанном ключевом столбце. Находит строку (строк может быть найдено несколько) и производит актуализацию. После - программа берет значение из строки номер 2 на Листе 1 и выполняет туже операцию поиска и актуализации. Причем на Листе 2 может и не быть нужной позиции для актуализации.

4. Поиск должен производиться по всем строкам Листа. Количество строк автоматически определяться должно.

5. Замена должна производиться полной на Листе 2 значениями из поля на Листе 1.

7. Как будет активироваться скрипт? Думаю в шаблоне экселя должна быть кнопка.

15 лет назад
Yanuariy
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alyon_ka
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$18
1 день
Работа была выполнена очень оперативно и в точности с требованиями. Усовершенствование скрипта было сделано также - оперативно. Исполнителем доволен и рекомендую!
Отличный заказчик. Сотрудничеством очень довольна.
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