Доработать плагин Tabs(вкладки) для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать вкладки пример http://extensions.joomla.org/extensions/style-&-design/tabs-&-slides/1046/details нужно что бы каждая вкладка перегружалась, то есть каждая вкладка отдельная стр.

Joomla
15 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • VBA скрипт для Excel

    $100

    Программа должна упростить работу по актуализации цен на товары в каталогах (либо другой информации). На Листе 1 в экселе будет таблица товаров выгруженная из 1С с допустим с новыми ценами. На Листе 2 будет отображаться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется скрипт для DLE

    Требуется скрипт для DLE Задачи скрипта: -есть допустим сайт http://myname.ru , хочу что бы была локализация, то есть перевод автоматический под укр, инглисш, спаин, французкий То есть по ИД определяется и переносит клиента(пользователя) на нужный язык -для этого нужно, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для DLE

    Требуется написать модуль для DLE 6.5 Модуль должен отслеживать IP при авторизации пользователей. Пример: Зарегистрировался пользователь, и передал кому-нибудь свой аккаунт, при входе надо сверять предыдущие ипы. Если IP-адрес с последнего визита был изменен более двух, трех раз ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать панель для клиентов

    Нужно написать панель для клеинтов, в которую они могут зайти, посмотреть в режиме реального времени свои позиции в поисковиах, также скачать счет на оплату, посмотреть и скачать предыдущие счета, акты и договор. Также вкладка контекстная реклама, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • С нуля создать движок для обменника валют.

    Написать админ часть обменника е-валют. В данном проекте должны наличиствовать следующие ф-ции 1) автоматический обмен вебмани между собой, а также с рядом других платежных систем 2) ввод вывод ел валют 3) магазин пин кодов мобильных ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создать клон сайта с другим дизайном

    $100

    Есть сайт (www.svoiprepod.ru, тут статичные страницы, раздел "готовые" - база данных берется с gotovoe.ru но с изменением цены). нужно сделать такой же сайт (дизайн в наличии). То есть сверстать, подключить бд так же, как оно реализовано ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Листаем страницы на Flash

    Необходимо сделать 2 листалки на флеше. 1. Аналог 90% http://www.wobook.com/ (Не нужен поиск, не нужно сохранение в PDF, вкл и выкл звука, во весь экран, отправить другу.) 2. Как основа http://www.wobook.com/ Но перелистывать страницы не нужно. Страница будет альбомная, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка php-скриптов

    Имеется сайт http://small-icons.com. На нем сделаны поиск и корзина покупок. Поиск сделан с использованием xml-файла. Базы данных не используются. Поиск и корзина по отдельности работают. Нужно, чтобы результаты поиска можно было добавлять в корзину.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • HTML+Javascript форма предварительной записи

    $50

    Есть организация, оказывающая услуги населению по предварительной записи. Например, стоматология. Обычно клиент звонит по телефону и говорит, что он хочет записаться на прием, а администратор его записывает. Потом клиент приходит в назначенное время и получает ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработать сайт

    $150

    Здравствуйте,есть сайт www (asyl) kz У Необходимо данный сайт поставить на Другую CMS (Сейчас стоит на очень не удобной) Плюс: 1,Разработать два вида авторизайии: платная и бесплатная.(например сделать что-то вроде (researh.asyl.kz) - там будет хранится новости аналитеке, которые в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад