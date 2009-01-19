Сделать несколько скриптов

Веб-программированиеЗавершен5 заявок187 просмотров
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1. Модуль опросов

2. модуль отзывов и гостевая книга

3. видеоплеер

на статичный сайт с фреймами

15 лет назад
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
DarkDefender
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Все отлично сделал, спасибо большое! Будем сотрудничать!
Понравилось работать с этим человеком. Спасибо =)
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