Поисковик

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок229 просмотров
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Нужно сделать поисковик по сайтам в доменных зонах tj, uz, kz, tm. Автоматическая индексация сайтов в зоне. Вывод результатов по принципу гугла и яндекса.

Первоначальное создание и дальнейшая поддержка.

15 лет назад
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
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