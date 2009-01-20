Ротатор объявлений по процентам PHP

Нужно на сайте создать бизнес тесты. Есть много сайтов с тестами, нужно либо самим написать либо стащить с сайтов и сделать на моем сайте. Вобщем вам лучше знать. Тематика - бизнес Хотел бы знать сроки и цены. Устанавливать надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно ротировать объявления в рекламных местах по процентам.
Т.е.
Рекламное место имеет 100% показов.
Например, в нем куплено 2 объявления:
1) объявление на 10% показов
2) объявление на 30% показов.
Что мы должны получить.
Чтобы объявления показывались, первое - 10% показов рекламного места и второе - 30%, а оставшиеся 60% - ничего не показывается, т.к. они не выкуплены.
Задавать можно будет только: 10%, 20%, 25%, 33%, 50% и 100% показов.
Т.е. чтобы объявление показывалось каждым 10-м, 5-м, 4-м, 3-м,2-м и 1-м.
Этого будет вполне достаточно.
Количество показов в день конечно разное и привязывать алгоритм к количеству показов в день – не надо.
Нужен простой и надежный алгоритм ротации.
Слушаю ваши предложения по принципу действия, срокам и ценам.
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