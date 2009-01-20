Ротатор объявлений по процентам PHP

Веб-программированиеЗавершен10 заявок231 просмотр
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Нужно ротировать объявления в рекламных местах по процентам.

Т.е.

Рекламное место имеет 100% показов.

Например, в нем куплено 2 объявления:

1) объявление на 10% показов

2) объявление на 30% показов.

Что мы должны получить.

Чтобы объявления показывались, первое - 10% показов рекламного места и второе - 30%, а оставшиеся 60% - ничего не показывается, т.к. они не выкуплены.

Задавать можно будет только: 10%, 20%, 25%, 33%, 50% и 100% показов.

Т.е. чтобы объявление показывалось каждым 10-м, 5-м, 4-м, 3-м,2-м и 1-м.

Этого будет вполне достаточно.

Количество показов в день конечно разное и привязывать алгоритм к количеству показов в день – не надо.

Нужен простой и надежный алгоритм ротации.

Слушаю ваши предложения по принципу действия, срокам и ценам.

PHP
15 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
Zendo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с задачей! Сделал простой и надежный алгоритм. Рекомендую.
Приятный в общении человек и отличный заказчик. Знает четко что ему нужно. Расчитался как и договаривались. Респект!
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