Ротатор объявлений по процентам PHP

Нужно ротировать объявления в рекламных местах по процентам.

Т.е.

Рекламное место имеет 100% показов.

Например, в нем куплено 2 объявления:

1) объявление на 10% показов

2) объявление на 30% показов.

Что мы должны получить.

Чтобы объявления показывались, первое - 10% показов рекламного места и второе - 30%, а оставшиеся 60% - ничего не показывается, т.к. они не выкуплены.

Задавать можно будет только: 10%, 20%, 25%, 33%, 50% и 100% показов.

Т.е. чтобы объявление показывалось каждым 10-м, 5-м, 4-м, 3-м,2-м и 1-м.

Этого будет вполне достаточно.

Количество показов в день конечно разное и привязывать алгоритм к количеству показов в день – не надо.

Нужен простой и надежный алгоритм ротации.

Слушаю ваши предложения по принципу действия, срокам и ценам.