Небольшая работа

Нужно сделать разбиение на страницы (pagination) в компоненте sectionex http://www.joomla.rkuster.com/download/com_sectionex1.5.0.13.zip . Сейчас он отображает либо все , либо последние 25, 50 .... Указывайте свои цены. Приоритетнее оплата в Яндекс деньгах.
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Здравствуйте! Требуется выполнить небольшую работу(буквально на 5 минут). Просто добавить в меню сайта небольшой рисунок. Сайт на плотформе WordPress. Жду ваших предложений.
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