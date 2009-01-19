Создать тесты

Нужно на сайте создать бизнес тесты.

Есть много сайтов с тестами, нужно либо самим написать либо стащить с сайтов и сделать на моем сайте. Вобщем вам лучше знать.

Тематика - бизнес

Хотел бы знать сроки и цены.

Устанавливать надо будет на друпале.

Пример как тут www.ukrbiznes.ucoz.ru/tests/ Только по количеству больше надо.