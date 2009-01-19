Создать тесты

Прошу постучаться программистов для написания скрипта, постинга таких ссылок http://yandex.ru/yandsearch?text=sexritual.ru&clid=9582 - бек переадрессация. Оплата по факту(возможна поэтапная), бюджет 200WMZ С предложениями пожалуйста в ICQ 2490778
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайте создать бизнес тесты.
Есть много сайтов с тестами, нужно либо самим написать либо стащить с сайтов и сделать на моем сайте. Вобщем вам лучше знать.
Тематика - бизнес
Хотел бы знать сроки и цены.
Устанавливать надо будет на друпале.
Пример как тут www.ukrbiznes.ucoz.ru/tests/ Только по количеству больше надо.
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