Нужен парсер на php

$50
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок398 просмотров
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Задача: написать парсер в 2х модификациях. первый грабит полностью контент с cайта rapidlinks.ru? второй будет работать и добавлять обновленный контент с того же сайта. вывод в MySQL, служебную информацию хранить в файле. исключить и грабилки категорию ХХХ.

вывод в таблицу вида:

CREATE TABLE `_content` (

`id` int(11) NOT NULL auto_increment,

`time_create` int(11) default NULL COMMENT '????? ???????? ??????',

`name_content` varchar(50) default NULL COMMENT '??? ???????? ??????',

`description_content` text COMMENT '???????? ?????? ????????',

`category` varchar(50) default NULL,

`tags_content` varchar(150) default NULL COMMENT '???? ????????',

`image_content` text COMMENT '???????? ????????',

`linkscontent` text COMMENT '?????? ?? ???????',

`visible_content` int(2) default NULL,

`show_count` int(11) default NULL COMMENT '?????????? ??????????',

`size_content` int(11) default NULL COMMENT '?????? ???????? ? ??????',

`user_id` int(11) default NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

)

заполнить надо Название, описание, категорию, выдрать отдельно ссылки на файлообменники, картинку

PHP
15 лет назад
anighr
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$40
1 день