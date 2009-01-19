Доработать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки221 просмотр
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Вот такой вопрос ... Есть скрипт http://zagrebun.ru - это сервис контекстной рекламы .

Можно ли в этот скрипт встроить автосерфинг , и popup . если надо , могу купить скрипты таких порталов.

и сделать это как общий портал раскрутки , и удобную навигацию для этого всего ...

Бюджет думаю 3000-5000 рублей

Если есть какие-то еще или другие идеи - готов выслушать

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв