Доработать скрипт

Вот такой вопрос ... Есть скрипт http://zagrebun.ru - это сервис контекстной рекламы .

Можно ли в этот скрипт встроить автосерфинг , и popup . если надо , могу купить скрипты таких порталов.

и сделать это как общий портал раскрутки , и удобную навигацию для этого всего ...

Бюджет думаю 3000-5000 рублей

Если есть какие-то еще или другие идеи - готов выслушать