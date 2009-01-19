Интерфейс виджета на JS

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Создание интерфейса веб-приложения на JavaScript. Только клиентская часть. Имеется прототип и серверная часть, нужен опытный исполнитель, который сверстает и запрограммирует клиентскую часть.

Совместимость с основными браузерами, быстродействие и качественный откомментированный код - непременные условия.

15 лет назад
aesaes
63 годаСША
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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