Скрипты загрузки файлов

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки284 просмотра
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Общее описание задачи:

Необходимо написать java applet+серверные скрипты для загрузки больших файлов через apache2.Апплет должен поддерживать загрузку от одного до нескольких файлов,с дополнительными атрибутами (поля ввода текста и выпадающие меню).Количество,имена полей,обязательность к заполнению должны быть конфигурируемы.

Серверные скрипты, принимающие POST,необходимо выполнить на perl и php.

Краткие требования к серверным скриптам-до приема загружаемого файла серверный скрипт должен проверить наличие места на сервере и сравнить с размером загружаемых из апплета файлов.Дополнительные атрибуты (из текстовых полей\листбоксов), передаваемые java апплетом необходимо получить и отправить в БД (postgresql).

Основные условия к исполнителям:

Гражданство РФ,территориально желательно Москва или МО.

100% белое оформление ТЗ+договор,оплата по безналичному расчету (перевод на банковский счет).

Контактная почта amnesia.victim [-at-]gmail.com

15 лет назад
amnesiax
Petrov Dmitry 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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