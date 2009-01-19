MySQL запрос

Существует таблица с новостями.

У каждой новости есть поле int c неким числом.

Задача.

Нужно выбрать все новости у которых:

1. Число в этом поле больше определенного. (задается изначально)

2. В день не должно быть более 2-3 новостей.

(за день не должно быть более 3 новостей.

период выборки последние дни

ORDER BY Date DESC)

3. всего выбирается 8-9 новостей.

4. Одним запросом.

Предлагайте варианты.

Первый предложивший рабочий результат выигрывает.

з.ы.

Предложения типа

SELECT * FROM devki WHERE chislo>5 LIMIT 9

посылаются сразу.

Читайте условия. Если не понятно спрашивайте.