Добавление новостей в DLE

Нужно в добавлении полной новости добавить возможность загрузки торрент файла (в указанном мной месте). сделать папку на фтп куда будут загружаться торрент файлы и сделать ссылку на сайте "скачать" торрент файл из этой папки торрент файла в полной новости. Пишите в асю - 251850497