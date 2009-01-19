Добавление новостей в DLE

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Нужно в добавлении полной новости добавить возможность загрузки торрент файла (в указанном мной месте). сделать папку на фтп куда будут загружаться торрент файлы и сделать ссылку на сайте "скачать" торрент файл из этой папки торрент файла в полной новости. Пишите в асю - 251850497

15 лет назад
denlic
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад