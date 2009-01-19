Настроить WordPress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок249 просмотров
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Здравствуйте

Требуется настроить воррдпресс что бы сайт выгледел на подобии

www.gai.ru

Ворд пресс установлен + шапка уже нарисованна

Жду предложений

WordPress
15 лет назад
chelenger2008
Алексей 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад