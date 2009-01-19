Настроить WordPress

Нужно создать сайт визитку с каталогом продукции на 1c-bitrix старт. Дизайн предоставим в .psd. Оплата за работу 5 тыс руб
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Здравствуйте
Требуется настроить воррдпресс что бы сайт выгледел на подобии
Ворд пресс установлен + шапка уже нарисованна
Жду предложений
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