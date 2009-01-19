Агрегатор XML-a + Каталог

Создание интерфейса веб-приложения на JavaScript. Только клиентская часть. Имеется прототип и серверная часть, нужен опытный исполнитель, который сверстает и запрограммирует клиентскую часть. Совместимость с основными браузерами, быстродействие и качественный откомментированный код - непременные условия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать агрегатор XML-ов и каталог продуктов из множества интернет магазинов.
Требуется решение без дизайна.
В идеале - отвественный PHP програмист с отзывами, способый вплотную занятся проектом и выполнить задачу за 1 неделю.
Оплата поэтапная , по показу результата.
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