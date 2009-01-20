Извлечь содержимое файла Macromedia Projector

Имеется файл Macromedia Projector, в котором хранятся ресурсы игры (тексты, графика). Их необходимо из этого exe-шника извлечь, а потом запаковать обратно после небольшой редактуры (перевода на русский язык), а также исправить возможные ошибки, обнаруженные в ходе тестирования.

Всем заинтересованным писать на адрес [email protected] с темой "Обработка Macromedia Projector" для получения ссылки на проект и дальнейшего обсуждения.