Запрограммировать флешку Actionscript+javascript

Инфо: Имеется скрипт iq теста, есть навигация по вопросам и по вариантам ответов (сверстанная с css стилями) не подключенная к самому тесту (т.е нужно привязать варианты ответов и навинацию по вопросам в тесте к самим кнопкам). ...
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Необходимо запрограммировать флешку на общение с сервером (посыл введенной во флешку информации через $POST прием информации с сервера через XML + необходимо создать в дополнение к флешке Javascript который будет говорить флешке какой из ее слоев надо показывать. Сама флешка это регистрация на сайте+ вход на сайт. Графика уже готова-нужна только программная часть. Желательно сделать флешку за сегодня. Более подробно объясню через асю (смотри в личке).
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