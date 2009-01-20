Запрограммировать флешку Actionscript+javascript

Необходимо запрограммировать флешку на общение с сервером (посыл введенной во флешку информации через $POST прием информации с сервера через XML + необходимо создать в дополнение к флешке Javascript который будет говорить флешке какой из ее слоев надо показывать. Сама флешка это регистрация на сайте+ вход на сайт. Графика уже готова-нужна только программная часть. Желательно сделать флешку за сегодня. Более подробно объясню через асю (смотри в личке).