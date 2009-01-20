Настройка SMS биллинга (А1 API) и скрипта

Инфо:

Имеется скрипт iq теста, есть навигация по вопросам и по вариантам ответов (сверстанная с css стилями) не подключенная к самому тесту (т.е нужно привязать варианты ответов и навинацию по вопросам в тесте к самим кнопкам). Также УЖЕ настроенная и рабочая схема смс биллинга с A1 EASY, настроено так: человек проходит тест отправляет смс на указанные номера и получает в ответе код, вводит в поле и жмет получить результаты и данные заносяться в бд (фио и iq и фото), нужно вывести список стран без окна A1 EASY и добавить пару полей помимо описанных.

Конкретное ТЗ по запросу.

Задание очень простое как для программиста.

Если понравится исполнение, сроки и подход, буду рад долгосрочному сотрудничеству ибо проектов много как и задач.

Само задание на 1-2 часа работы. Кто готов взяться - пишите.