Верстка и админка

Необходимо сделать верстку и написать удобную в использовании систему управления контентом.

Главная страница + 4.

Цены указывать ОТДЕЛЬНО для верстки, и за весь комплекс работ.

Проект не скажу, что сложный, но и не на 5 минут.

Дилетантов прошу не беспокоиться.

Главное в работе - высокое качество, маленькие сроки, низкая цена.

Срок "горит", прождали больше 2-х недель программиста, который в итоге "пропал".

Оплата 100% после выполнения работ, положительный отзыв, выбираю участником, пишите СРОКИ, для меня очень важно, просрочка одного дня - критична, не уверены, сомневаетесь, что сделаете быстро - даже не беритесь!

Нужна дополнительная информация - предоставлю.