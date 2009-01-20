Граббер- очень интересный

Задачя:

нужен граббер контента с послед обработкой этого контента.

смысл задачи отпишу лично всем заинтересовавшимся.

Требования к исполнителю:

нужен реальный профи так как проект это не просто какойнить грабер.. а целая система..

знания php, .NEt, AJAX, MySQL, ORACLE и всего что может понадобится для реализации несамого лёгкого проэкта с нуля.

возможность работы как в офисе(киев) так и надому, заключение договора-обязательно.

Обязательное требование к кандидатам- проживание г.Киев

кому интерестно оставляйте контакты(мыло, аську)- свяжусь и поговорим.