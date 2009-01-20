Вывести категории в joomla 1.0.15

Есть сверстанный диз. сайта. Необходимо подправить в joomla вывод категорий в нужном месте.

Писать ТОЛЬКО в icq, приват будет игнорироваться!

На joomla шаблон натянут. Сделать вывод категорий и подкатегорий разделов "РАДИО связь", "ТЕЛЕФОННАЯ связь" и т. д. как в приложении. или хотя бы подсказать, за что вы тоже получите $.