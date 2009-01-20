Отладка captcha

$2
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отладить captcha http://bzone точка kz/sections/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.

15 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Парсер mysql БД(поиск по маске в названия колонок)

    Логинимся по данным:логин пасс хост. идём по каждой доступной для чтения БД. в каждой базе идём по каждой таблице. в каждой таблицы смотрим названия колонок. если в названии колонки есть текст по маске, к примеру username, adress, etc. делаем дамп ...

    MySQL
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функция сабмита поста на форуме

    Нужна функция на PHP, которая добавляет пост M на N форум в V ветку, заходя под L логином и P паролем. Допустимо использовать вложеные функции, например для заточки под тип форумов. Пример: Кол-во форумов ограничено Список форумов, под которые ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вывести категории в joomla 1.0.15

    $4

    Есть сверстанный диз. сайта. Необходимо подправить в joomla вывод категорий в нужном месте. Писать ТОЛЬКО в icq, приват будет игнорироваться! На joomla шаблон натянут. Сделать вывод категорий и подкатегорий разделов "РАДИО связь", "ТЕЛЕФОННАЯ связь" и т. д. ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсы валют

    Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi - интересует только две валюты. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и выводить новый курс на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Извлечь содержимое файла Macromedia Projector

    Имеется файл Macromedia Projector, в котором хранятся ресурсы игры (тексты, графика). Их необходимо из этого exe-шника извлечь, а потом запаковать обратно после небольшой редактуры (перевода на русский язык), а также исправить возможные ошибки, обнаруженные в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер- очень интересный

    Задачя: нужен граббер контента с послед обработкой этого контента. смысл задачи отпишу лично всем заинтересовавшимся. Требования к исполнителю: нужен реальный профи так как проект это не просто какойнить грабер.. а целая система.. знания php, .NEt, AJAX, MySQL, ORACLE и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корректная установка модуля JOOMLA

    $10

    Модуль Joomla! - YOOtooltip есть эскиз кухни. на ней расставлена продукция. что нужно - при наведении на на продукт: 1. он подсвечивается 2. всплывает облако с текстом некоторые продукты на кухне накладываются друг на друга.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и админка

    Необходимо сделать верстку и написать удобную в использовании систему управления контентом. Главная страница + 4. Цены указывать ОТДЕЛЬНО для верстки, и за весь комплекс работ. Проект не скажу, что сложный, но и не на 5 минут. Дилетантов прошу не ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запрограммировать флешку Actionscript+javascript

    Необходимо запрограммировать флешку на общение с сервером (посыл введенной во флешку информации через $POST прием информации с сервера через XML + необходимо создать в дополнение к флешке Javascript который будет говорить флешке какой из ее ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад