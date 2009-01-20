Mp3 плеер на сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок289 просмотров
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Нужно реализовать проигрывание mp3 файлов на сайте.

Во вложении скриншот части сайта с примером как должно это выглядеть.

На этом сайте http://www.mp3.ru/catalogue/ctlg.fexec?track_auto=109359&release_auto=7804&performer_auto=4581

так сделано прослушивание.

15 лет назад
brandmaker
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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