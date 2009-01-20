Проверстать и поставить на CMS

Здравствуйте, необходимо Доработать Самописный Движок сайта работы !

Или написать с нуля. (можно и на готовую CMS)

Сайт готов на 70 % (необходимо сделать только правки). (правок много)

Вот сайт www (careersday) kz (Уберите пробелы и скобки).

Необходимо Все сделать за 8 дней

Нужен толковый Человек, который сможет разобраться в чужом коде, и все быстро доделать.

Прилагаю Список Правок И первоначальное ТЗ сравните с тем что сейчас есть на сайте.

Жду Ваших Предложений.