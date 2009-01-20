Нужно реализовать проигрывание mp3 файлов на сайте. Во вложении скриншот части сайта с примером как должно это выглядеть. На этом сайте http://www.mp3.ru/catalogue/ctlg.fexec?track_auto=109359&release_auto=7804&performer_auto=4581 так сделано прослушивание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются небольшие поправки для сайта на DLE:
1. Поставить DLE Forum (пользователи синхронизируются?)
2. После обновления скрипта до 7.3 слетеле последние комментарии – требуется вернуть.
3. Не выводится облако тегов – требуется вывести, а также чтобы теги в новостях выводились.
4. Сделать поправки в шаблоне вывода комментариев – защита от спам-комментариев (на _4dle.ru есть инфо).
5. Вывести последние комментарии с форума.
Сайт рабочий, ваши предложения, подробности по icq.
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