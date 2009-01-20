Сайт + аппликация на facebook

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Здравствуйте,

требуется создать сайт на нескольких иностранных языков (для начала трёх) + каталог

товаров + аппликация на facebook привязанная к каталогу на сайте.

Подробнее -

1. каталог - видео + jpg, описание товара, возможность создания различных категоий,

сортировка, поиск

2.иностранные языки - возможность переключение языка не выходя из сайта.

*сайт можно построить на бесплатной cms (joomla 1.5)

пишите пожалуйста ориентировочные сроки и стоимость, спасибо.

Лена

15 лет назад
ghelena
Si Lena 
NaN летИзраиль
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад