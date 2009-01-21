Небольшие исправления в ajax скрипт и вёрстку.

Необходимо внести небольшие исправления в скрипт и вёрстку.

Пример

http://macpaint.ru/online/item-iphone.html

всего 9 таких элементов.

1. Поменять названия цветов (предоставлю)

2. Внести цену для каждого элемента (предоставлю)

3. Сделать так, что бы при наведении на название цвета и сам цвет мышка превращалась в руку.

4. Пока картинка с новым цветом не подгрузилась должен показываться лоадер http://www.ajaxload.info/cache/FF/FF/FF/00/00/00/6-1.gif

5. Проверить, что бы вёрстка элементов раскраски не разъезжалась на всех разрешениях (допустим http://macpaint.ru/online/item-imac.html разъезжается)

Бюджет 20 wmz. + отзыв

Срок до завтра.

Пишем в проект.