Написать небольшой php скрипт. Работы на час!

Необходимо внести небольшие исправления в скрипт и вёрстку. Пример http://macpaint.ru/online/item-iphone.html всего 9 таких элементов. 1. Поменять названия цветов (предоставлю) 2. Внести цену для каждого элемента (предоставлю) 3. Сделать так, что бы при наведении на название цвета и сам цвет мышка превращалась ...