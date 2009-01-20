Новостной проект

Требуется реализация на вашем движке или на каком-нибудь из известных движков(DLE, DRUPAL, etc) новостного сайта посредника. Принцип работы такой, администратор добавляет рсс-ленты других сайтов, и и соответственно эти рсс-ленты транслируются на сайте-посреднике, что-то типа как у ...