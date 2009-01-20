Новостной проект

Решил создать бесплатный хостинг, но не хочу покупать Ресселинг хост. Вот описываю что нужно сделать - Создать панель управления и регистрации аккаунта для пользователей. В панели управления - Смена пароля на FTP (Если возможно), в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать новостной ресурс спортивной направленности.
ТЗ в прилагаемом файле.
Слушаю ваши предложения по срокам и ценам.
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