Панель управления хостингом.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок165 просмотров
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Решил создать бесплатный хостинг, но не хочу покупать Ресселинг хост. Вот описываю что нужно сделать - Создать панель управления и регистрации аккаунта для пользователей. В панели управления - Смена пароля на FTP (Если возможно), в главном аккаунте, система тикетов, управление с доменами(Тоесть запрос будет идти администратору, либо в админку). При регистрации - Логин,Пароль,Пароль для FTP,е-майл,домен (выбор свой домен, либо третьего уровня) - далее весь этот запрос пусть идёт администратору и чтобы пользователь смог зайти в Панель управления для просмотра комментария Активации или Блокировки запроса на бесп.хостинг.

Для уточнения задания ICQ 496-533-438 (Никита)

15 лет назад
lollik
52 годаЛитва
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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