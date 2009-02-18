Создание модуля для DLE 7.3

Веб-программированиеЗавершен3 заявки156 просмотров
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Необходимо написать модуль для DLE 7.3, который бы отображал новости на странице как например на YouTube. Сайт видеогаллереи. При клике на одну из картинок юзер попадает на страницу просмотра видео, где ниже окна проигрывателя показывались бы схожие по тематике видеоматериалы с возможностью прокрутки вправо и влево.

15 лет назад
Ewgeldt
Артур 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-dir
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
С удовольствием работал с ним над вторым совместным проектом, как всегда остался доволен от проделанной работы. Спасибо. Рекомендую всем.
В очередной раз дана ясная задача. Советую как справедливого работодателя. Хотя сам желаю и надюесь дальше работать!!
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