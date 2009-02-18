Создание модуля для DLE 7.3

Необходимо написать модуль для DLE 7.3, который бы отображал новости на странице как например на YouTube. Сайт видеогаллереи. При клике на одну из картинок юзер попадает на страницу просмотра видео, где ниже окна проигрывателя показывались бы схожие по тематике видеоматериалы с возможностью прокрутки вправо и влево.