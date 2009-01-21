Регистрация на сайте

Установить скрипт видео-чат с оплатой за просмотр(скрипт имеется Pay-Per-View_Chat_v1.5_Flash_Source). Если кто работал по этой теме и имеются наработки давайте обсудим. Сколько стоит установить, подключить оплату SMS и ROBOX.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стандартная регистрация пользователей как на многих CMS. PHP+MySql.
Проверка Логина AJAX
Проверка пароля
Проверка e-mail
Создание профиля пользователя. Смена аватарки.
Требования к дизайну минимальны - главное функционал и легкий, хорошо комментируемый код.
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