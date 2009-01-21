Регистрация на сайте

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Веб-программированиеЗавершен5 заявок183 просмотра
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Стандартная регистрация пользователей как на многих CMS. PHP+MySql.

Проверка Логина AJAX

Проверка пароля

Проверка e-mail

Создание профиля пользователя. Смена аватарки.

Требования к дизайну минимальны - главное функционал и легкий, хорошо комментируемый код.

15 лет назад
ankbk
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$100
1 день
Все сделано четко в срок, все ошибки были исправлены по требованию, рекомендую всем работать с Сергеем без опасения - обязательный человек, хороший программист, который сразу понимает суть дела. В процессе разработки предлагает свои решения. Наняв его подрядчиком, получил больше, чем хотел. Будем сотрудничать и в будущем.
Очень приятный и общительный человек. Заплатил вперед 50% после окончательного обсуждения проекта. Остальные деньги получил сразу после сдачи проекта. Кроме того что хороший заказчик уважает и мнение программиста. Все мой предложения по изменению проекта обсуждались, и принимались если это было в лучшую сторону. Надеюсь что будем сотрудничать и дальше и остальные проекты будут такие же интересные. 11 баллов.