Аналог скрипта Multi-UP.com

Требуется создать скрипт на подобие Multi-UP.com

Суть: пользователь закачивает файл к нам на сайт, а мы его автоматом перекачиваем на 4-5 файлообменников: vip-file.com, depositfiles.com, letitbit.net,uploadbox.com

Файлообменники скриптов не дают.... надо самому создать скрипт "бот", который бы загружал файл и получал ссылку на него.

Отвечать сюда или на асю 3115758

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Подробней:

Суть сервиса:

Чем то похож на multi-up, но с доп. возможностями:

Загружать что бы можно было как с компа так и по удаленной ссылке или с локальной папки на сервере. Закачав на сервак файл, скрипт его сразу же заливает на 4 файлхостингов под моим логином и паролем . И выдаем ссылки в блок по шаблону.

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Вы должны сказать свою цену за такой скрипт и в какие сроки готовы выполниьть!