Разработка интернет магазина, без корзины. PHP

Необходимо написать модуль для DLE 7.3, который бы отображал новости на странице как например на YouTube. Сайт видеогаллереи. При клике на одну из картинок юзер попадает на страницу просмотра видео, где ниже окна проигрывателя показывались ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка проекта, наподобе: http://www.topwatch.ru
Но без виртуальной корзины, заказ уходит через стандартную форму, c наименованием выбранных часов
Укажите ваши работы на PHP, cms и магазины
Дизайн и верстка предоставляется. Формирование админки на вашей стороне.
Пишите только в приват.
Нахождение только в Украине.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется создать скрипт на подобие Multi-UP.com Суть: пользователь закачивает файл к нам на сайт, а мы его автоматом перекачиваем на 4-5 файлообменников: vip-file.com, depositfiles.com, letitbit.net,uploadbox.com Файлообменники скриптов не дают.... надо самому создать скрипт "бот", который бы загружал ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен аналог http://cronjob.ru/ (только добавление и удаление задач и принудительное завершение процесса по таймауту, к примеру если запускаются задачи через links нужно его закрывать, после выполнения скрипта или по таймауту), плюс установка расписание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужна доработка нескольких элементов в видео-чате, купленном на 123flashchat.com. Видео-чат связан через joomla с другми разделами сайта. Для выполнения работ ищу опытного флэшера, важно не напортить, сайт работающий.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Стандартная регистрация пользователей как на многих CMS. PHP+MySql. Проверка Логина AJAX Проверка пароля Проверка e-mail Создание профиля пользователя. Смена аватарки. Требования к дизайну минимальны - главное функционал и легкий, хорошо комментируемый код.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется немного доработать сайт на PHP (изменить логин форму, доработать футер) и немного улучшить косметически (подровнять поля) также требуется профессиональное !!! тестирование данного сайта (сам сайт, мемберка и тд) . писать только людям с большим опытом ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Установить скрипт видео-чат с оплатой за просмотр(скрипт имеется Pay-Per-View_Chat_v1.5_Flash_Source). Если кто работал по этой теме и имеются наработки давайте обсудим. Сколько стоит установить, подключить оплату SMS и ROBOX.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать новостной ресурс спортивной направленности. ТЗ в прилагаемом файле. Слушаю ваши предложения по срокам и ценам.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Решил создать бесплатный хостинг, но не хочу покупать Ресселинг хост. Вот описываю что нужно сделать - Создать панель управления и регистрации аккаунта для пользователей. В панели управления - Смена пароля на FTP (Если возможно), в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть готовый логотип,надо подготовить его к сайту,поставить на Flash.Подробнее в ICQ 440890170Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад