Разработка интернет магазина, без корзины. PHP

$600
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка338 просмотров
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Разработка проекта, наподобе: http://www.topwatch.ru

Но без виртуальной корзины, заказ уходит через стандартную форму, c наименованием выбранных часов

Укажите ваши работы на PHP, cms и магазины

Дизайн и верстка предоставляется. Формирование админки на вашей стороне.

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Нахождение только в Украине.

PHP
15 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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