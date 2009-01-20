Требуется создать скрипт на подобие Multi-UP.com Суть: пользователь закачивает файл к нам на сайт, а мы его автоматом перекачиваем на 4-5 файлообменников: vip-file.com, depositfiles.com, letitbit.net,uploadbox.com Файлообменники скриптов не дают.... надо самому создать скрипт "бот", который бы загружал ...