Система мульти-сайтной авторизации

Необходимо разработать систему хранения персональных данных , с возможностью использовать один логин на многих сайтах без регистрации на каждом.

Примерная схема работы OPENID.NET.

Цель:

Имея регистрацию в системе , пользователь смог бы входить в подключенные интернет магазины , авторизировать , переносить необходимые данные в базу интернет магазина , чтобы пользователь - минуя регистрацию , смог бы делать покупки.

В реализации есть множество вопросов , которые програмист должен прояснить

Система PHP 5 / MySql.

Примерный план работ и техническое задание - выбранным исполнителям.

Проект эксперементный, поэтому прежде чем писать сюда , подумайте, знаете ли вы как реализовать данную схему и имеете и время и желание.