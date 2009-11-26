Need4

Березовская Need4

 
52 годаРоссия/Абаза
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод текста пользовательского соглашения (EULA)

    Задача: перевести текст EULA с английского на русский. Объем текста - 6570 знаков (текст приложен). Требования к исполнителю: опыт написания/перевода подобных текстов на русском языке, владение стилем и терминологией. Срок: до 26.05.2011, 01:00 MCK.

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание однотипных статей по образцу

    Задача: написание однотипных статей на основе образца на тематику работы с программным обеспечением с соблюдением требований SEO. Примерный объем - 43 статьи в среднем по 2300 знаков. Требования к исполнителю: опыт написания текстов для сайтов IT-тематики ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно иконка для программы

    $15

    1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/ Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда что-нибудь символизирующее ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание визитной карточки

    Стандартного размера. В формате, пригодном для печати. Логотип есть на сайте need4video.com Его нужно немного стилизовать. Информация о компании и сотруднике разнесена в 2 колонки. Визитка на англ и русском языках. Срок исполнения - 1 день.

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка коробки для программы

    Имеется: нарисованная коробка продукта - см. в аттаче. Нужно: на основе этой коробки, нарисовать коробку resolution 300 dpi; сохрнаить как 4C encapsulate postscript (.eps) file. Также нужно получить исходник в psd по слоям, с текстом в ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта в англоязычном Google

    Нужен опытный оптимизатор, способный продвинуть сайт по высоко- и средне-частотным запросам в англоязычном гугле. Обязателен опыт и положительные результаты. Желательна зависимость оплаты от результатов продвижения. В перспективе - продвижение в google.de, it, fr, es. Пишите.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно кнопки для программы.

    Что нужно : 1. Кнопка Minimize to Tray - исходник в приложении. Нужно увеличить размер поля, сохранить размер шрифта и заменить текст на Minimize to Tray. Сохранить в png. 2. Для прогресс бара - см. аттач Main ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг данных от Esellerate и RevenueWire

    Нужно добавлять в существующую базу данных информацию, получаемую от этих регистраторов. В приложениие - пример нашего парсера для shareit А также пример xml order notification от RevenueWire и информация от Esellerate.

    Парсинг данных
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт на отправку email с нужной информацией

    $50

    Рабочее название - скрипт на закачку. Как работает – по клику на кнопку Download продукта сайта форвардим пользователя на отдельную страницу. На этой странице получаем от пользователя name и email, заносим их в базу и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка с нуля дизайна сайта из 5 страниц

    Сайт продвигает бесплатную программу. Цель - убедить пользователя скачать эту программу. Сайт должнен быть визуально легким и привлекательным. Хотелось бы, чтобы оригинальным. Предпочтений по цветам нет. В аттаче - наброски какие разделы где находятся. Ваши ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг данных, получаемых от регистратора.

    Имеется: база данных о покупателях, кот. используется в том числе для тех.поддержки покупателей. Некоторое время пользовались услугами регистратора plimus. Для парсинга данных были написаны скрипты. В настоящее время сменили регистратора - работаем с regnow. Необходимо: ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иконка для флеш плейера

    $50

    Нужно нарисовать иконку для нового продукта - флэш плэйера - программы для проигрывания видео в формате .flv На выходе нужна иконка .ico и исходник.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Замена элементов графики сайта на флэше

    Имеется: 1. работающий онлайн сервис по созданию видео и фото открыток. сделан на флэше. 2. исходники сервиса 3. новая графика для некоторых элементов интерфейса - лого и кнопки в формате .cdr Задача: Заменить графику этих некоторых элементов на ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
7 баллов
10 лет назад
Срочно иконка для программы
Приятно было работать
Работать с Анатолием в целом легко и приятно, несмотря на незначительные трудности со взаимопониманием в процессе работы.
Ответный отзыв
OAnomalia
Оля 
36 летТурция
16 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Иконка для флеш плейера
Елена очень приятный заказчик. Чёткое постановление задачи. Яркие примеры и база для дальнейшей работы были представлены перед началом работы. Получилось достаточно быстрое и плодотворное сотрудничество.Буду ооооочень рада дальнейшему его продолжению. С уважением, Оля. :) Успехов Вам.
Работа выполнена оперативно и креативно. В Ольге гармонично сочетается дизайнерский вкус и порядочность в отношении к работе. Совместная работа доставила удовольствие - Ольга самостоятельно сгенерила идею и предложила несколько вариантов иконок, быстро доработав конечный вариант. Спасибо!
Ответный отзыв