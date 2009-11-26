Задача: перевести текст EULA с английского на русский. Объем текста - 6570 знаков (текст приложен). Требования к исполнителю: опыт написания/перевода подобных текстов на русском языке, владение стилем и терминологией. Срок: до 26.05.2011, 01:00 MCK.
- Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: написание однотипных статей на основе образца на тематику работы с программным обеспечением с соблюдением требований SEO. Примерный объем - 43 статьи в среднем по 2300 знаков. Требования к исполнителю: опыт написания текстов для сайтов IT-тематики ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/ Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда что-нибудь символизирующее ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать копию существующего сайта и - изменить цветовую гамму, - разработать лого - внести некоторые изменения в графические элементы.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Стандартного размера. В формате, пригодном для печати. Логотип есть на сайте need4video.com Его нужно немного стилизовать. Информация о компании и сотруднике разнесена в 2 колонки. Визитка на англ и русском языках. Срок исполнения - 1 день.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется: нарисованная коробка продукта - см. в аттаче. Нужно: на основе этой коробки, нарисовать коробку resolution 300 dpi; сохрнаить как 4C encapsulate postscript (.eps) file. Также нужно получить исходник в psd по слоям, с текстом в ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен опытный оптимизатор, способный продвинуть сайт по высоко- и средне-частотным запросам в англоязычном гугле. Обязателен опыт и положительные результаты. Желательна зависимость оплаты от результатов продвижения. В перспективе - продвижение в google.de, it, fr, es. Пишите.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Что нужно : 1. Кнопка Minimize to Tray - исходник в приложении. Нужно увеличить размер поля, сохранить размер шрифта и заменить текст на Minimize to Tray. Сохранить в png. 2. Для прогресс бара - см. аттач Main ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно добавлять в существующую базу данных информацию, получаемую от этих регистраторов. В приложениие - пример нашего парсера для shareit А также пример xml order notification от RevenueWire и информация от Esellerate.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Рабочее название - скрипт на закачку. Как работает – по клику на кнопку Download продукта сайта форвардим пользователя на отдельную страницу. На этой странице получаем от пользователя name и email, заносим их в базу и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Сайт продвигает бесплатную программу. Цель - убедить пользователя скачать эту программу. Сайт должнен быть визуально легким и привлекательным. Хотелось бы, чтобы оригинальным. Предпочтений по цветам нет. В аттаче - наброски какие разделы где находятся. Ваши ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Для http://www.need4video.com/blog (в разработке) картинки для Search и Need4Video Software уже существуют. Нужно сдеать в том же стиле: - Join our Newsletter - Recent News - Popular Posts - Categories - ArchivesИконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Download YouTube Online Предназначен для сохранения на жестком диске .flv видео с поддерживаемых сайтов. Подробнее - в описании. Имеется: графика, наработки в сохранении .flv видео.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется: база данных о покупателях, кот. используется в том числе для тех.поддержки покупателей. Некоторое время пользовались услугами регистратора plimus. Для парсинга данных были написаны скрипты. В настоящее время сменили регистратора - работаем с regnow. Необходимо: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно нарисовать иконку для нового продукта - флэш плэйера - программы для проигрывания видео в формате .flv На выходе нужна иконка .ico и исходник.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад
Имеется: 1. работающий онлайн сервис по созданию видео и фото открыток. сделан на флэше. 2. исходники сервиса 3. новая графика для некоторых элементов интерфейса - лого и кнопки в формате .cdr Задача: Заменить графику этих некоторых элементов на ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад