Создание визитной карточки

Верстка полиграфииЗакрыт22 заявки278 просмотров
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Стандартного размера. В формате, пригодном для печати.

Логотип есть на сайте need4video.com

Его нужно немного стилизовать.

Информация о компании и сотруднике разнесена в 2 колонки.

Визитка на англ и русском языках.

Срок исполнения - 1 день.

13 лет назад
Need4
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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