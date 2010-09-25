Создание визитной карточки

Нужен дизайн купона на скидку, формат примерно А6, купон на скидку будет выложен для распечатки на сайте, поэтому должен нормально отображаться при ч\б печати. Должен быть выполнен в цветах логотипа http://www.mamakazan.ru/. Купонов надо несколько в едином ...