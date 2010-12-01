Картинка для настенного календаря

# 1 — $ 100

Требуется разработать картинку для настенного квартального календаря фирмы, занимающейся дистрибьюцией, главным образом, кардиостимуляторов и других устройств для операций на сердце и сосудах. Сами устройства включать в картинку не обязательно, достаточно намека на указанную направленность деятельности фирмы. Эти календари будут использоваться в качестве рекламных подарков, поэтому главное, чтобы была красивая и стильная картинка, которая бы радовала глаз и было бы приятно ее созерцать на стене. Возможно, лучше использовать фотографию или коллаж. Фирма-поставщик находится в Бостоне (США), а дистрибьютор – на Покровском бульваре в Москве. Это тоже можно обыграть. Ждем предложений.

PS Формат картинки - чуть больше А4, расположенная горизонтально. Ниже идут 3 месяца подряд, один под другим. Не обязательно полностью посвящать медицинской тематике, можно просто намек деятельность фирмы. Просьба сделать упор на красивое фото, коллаж или рисунок, чтобы было приятно повесить на стенку.