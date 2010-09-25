Нужен дизайн купона на скидку, формат примерно А6, купон на скидку будет выложен для распечатки на сайте, поэтому должен нормально отображаться при ч\б печати. Должен быть выполнен в цветах логотипа http://www.mamakazan.ru/. Купонов надо несколько в едином ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн для одного буклета.
Данный буклет будет прилагаться к прайс-листу на размещение рекламы на городском сайте.
Требования к буклету:
1. Светлые тона (белый, голубой, синий, оранжевый..)
2. Использование какого-нибудь изображения..что ассациирует с городом Тамбовом.
3. Использование логотипа сайта.
4. Размещение данного текста на буклете:
Преимущества рекламы
- Низкая стоимость размещения рекламы.
- Целевая аудитория сайта - жители Тамбова и области.
- Многотысячные ежедневные просмотры сайта. Вас 100% заметят!
- Ваша реклама доступна для потанциальных клиентов круглосуточно.
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