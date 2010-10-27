Дизайн плаката. Молодежный журнал.

Необходимо сделать дизайн для одного буклета. Данный буклет будет прилагаться к прайс-листу на размещение рекламы на городском сайте. Требования к буклету: 1. Светлые тона (белый, голубой, синий, оранжевый..) 2. Использование какого-нибудь изображения..что ассациирует с городом Тамбовом. 3. Использование логотипа сайта. 4. ...
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Нужно изготовить плакат А3 формата.
ТЗ в прикрепленном файле. Доп материалы (фото, лого) вышлю отдельно.
icq для связи 266 420 080
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