Нужно сделать 14 простеньких фавиконок (favicon.ico) для 14 сайтов.
Срочно иконка для программы
1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/
Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда что-нибудь символизирующее видеоконвертацию (для примера см VideoConverter.ico в аттаче). Должна быть в той же цифровой гамме, что и сайт. Состояния иконки и их порядок должны быть такие же, что в иконке VideoConverter.ico (в аттаче). Рассмотрим различные варианты.
2. Нужны иконки на примере того, что в аттаче (архив 2TrayIco.rar), но только с носочком. Можно сделать прямо из favicon.ico (в аттаче) и наложить растущую полосочку. Это значок, который будет показывать процесс конвертации при сворачивании программы в трей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте,вот сайт : http://cms4.prgmm.ru в шапке две иконки два сертификата маленьких красных. Исходник в кореле обоих есть ! Нужно сделать чуть побольше что бы были читабельные на сайте и цвет сделать такой как в ...Завершен14 лет назад
Нужны иконки, примерно 100х100, тема реклама. Иконка на раздел: - наружная реклама - интерьерная реклама - полиграфия - реклама на щитах - широкоформатная печать - маркетинговые исследования ...Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Небольшой аватарЗавершен14 лет назад
- $20
Требуется нарисовать иконки для разделов сайта. (Сайт будет посвещен американским футболкам Liquid Blue и The Mountain. Размер иконок - 300х300px Сайты производителей - http://liquidblue.com/ http://shop.themountain.me/categories/The-Mountain/Adult-T%252dShirts/ ...Завершен14 лет назад
- $50
Разработка иконок для названий каталога товаровЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужен favicon для сайта buggy-motor.ruЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать SouthPark персонажей 13 человек или 13 человек персонажей анимешных. Это будут аватары отражающие внутреннюю суть членов команды. От исполнителя требуется- понимание как отобразить характер работы и занимаемой должности в вышеуказанных ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны иконки для онлайн игры в стиле фентези, доспехи, оружие и прочее... основные размеры иконок 60х80 и 60х40 количество иконок будет от 200... в дальнейшем планируется увеличение количества. Просьба указявать стоимость (за штуку) и ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Иконка для сайта по продаже авиабилетов http://www.altis.aeroЗавершен14 лет назад