Срочно иконка для программы

1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/

Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда что-нибудь символизирующее видеоконвертацию (для примера см VideoConverter.ico в аттаче). Должна быть в той же цифровой гамме, что и сайт. Состояния иконки и их порядок должны быть такие же, что в иконке VideoConverter.ico (в аттаче). Рассмотрим различные варианты.

2. Нужны иконки на примере того, что в аттаче (архив 2TrayIco.rar), но только с носочком. Можно сделать прямо из favicon.ico (в аттаче) и наложить растущую полосочку. Это значок, который будет показывать процесс конвертации при сворачивании программы в трей.