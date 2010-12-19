Нарисовать SouthPark и анимешных персонажей

Необходимо нарисовать SouthPark персонажей 13 человек или 13 человек персонажей анимешных. Это будут аватары отражающие внутреннюю суть членов команды.

От исполнителя требуется- понимание как отобразить характер работы и занимаемой должности в вышеуказанных персонажах.

Для кандидатов обязательно - сроки, стоимость, пример подобной работы.