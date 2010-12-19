Иконка для сайта по продаже авиабилетов http://www.altis.aero
Иконки для онлайн игры
Нужны иконки для онлайн игры в стиле фентези, доспехи, оружие и прочее... основные размеры иконок 60х80 и 60х40
количество иконок будет от 200... в дальнейшем планируется увеличение количества. Просьба указявать стоимость (за штуку) и сроки
Заявки фрилансеров
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