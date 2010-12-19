Иконки для онлайн игры

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Закрыт11 заявок233 просмотра

Нужны иконки для онлайн игры в стиле фентези, доспехи, оружие и прочее... основные размеры иконок 60х80 и 60х40

количество иконок будет от 200... в дальнейшем планируется увеличение количества. Просьба указявать стоимость (за штуку) и сроки

14 лет назад
fess80
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров